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عاجل.. أول رد من مدرب البرازيل على قيادة الأهلي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:51 ص
عاجل.. أول رد من مدرب البرازيل على قيادة الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

علق البرازيلي دونجا مدرب منتخب البرازيل السابق، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن توليه المهمة الفنية للأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وقال دونجا في تصريحات لموقع "في الجول": "في البداية، ليس لدي أي وكيل في أي بلد، بل هو محامي شخصي".

 

وتابع "بعض الأشخاص سألوني بالفعل عن رغبتي في تدريب فريق الأهلي".

 

وأكمل "حتى هذه اللحظة لم يصلني عرضا رسميا من الأهلي، كل ما في الأمر  الآن مجرد استفسارات عن رغبتي في تدريب الفريق من عدمه".

 

ووواصل "موقفي من تدريب الأهلي سيتحدد مع وصول العرض الرسم، وبناء على العرض الرسمي سأحسم موقفي من قبول أو رفض تدريب الأهلي".

 

وأتم حديثه قائلا: "أعرف العديد من الأمور عن الأهلي والكرة المصرية أيضا، أتذكر جيدا مواجهة البرازيل أمام منتخب مصر في كأس القارات، وأعلم جيدا أن الأهلي هو الأكبر في مصر وشارك من قبل أكثر من مرة في كأس العالم للأندية".

 

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس وجود مفاوضات قوية بين الأهلي والمدرب البرازيلي لقيادة القلعة الحمراء.

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