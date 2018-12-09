جيران منتحر إمبابة يرون تفاصيل جديدة عن أسباب الوقعة



وقال "الحاج أبو ناصر"، أحد جيرانه، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه ريهام الحصري: "المتوفي كان راجل محترم.. شغال مساعد حداد وبيروح شغله كل يوم"، لافتا إلى أنه تشاجر مع زوجته، فأخذت الأطفال وذهبت إلى منزل أهلها، وعندما ذهب لزيارتهم وجد الأطفال يلعبون كل طفل في مكان، فأخذهم معه خوفا عليهم.



وأشار إلى أن الزوجة رفعت عليه قضية خلع وكسبتها، وعندما اتصل بها لكي يتم حل الموضوع بهدوء رفضت إلا في حضور محاميها، مشددا على أنه لم يكن مديونا لأحد، ولم يكن مدمنًا كما قيل عنه.



أما "علي عبدالراضي"، صديق الشخص المنتحر، قال: "كان راجل صالح وكويس، وكل اللي تاعبه في حياته مشكلته مع زوجته"، مشددًا على أنه لم يكن مدمنًا، وفي يوم الحادث "اطمن عليهم وودعهم"، وقال لهم إنه سيذهب لكي يخرج مع الأطفال، وبعد فترة سمعوا عن وفاته هو وأطفاله.

كشف جيران أحمد عيد عبدالجواد، 45 سنة، الذي قتل أطفاله الثلاثة ثم انتحر في منطقة إمبابة، أن السبب وراء هذه القصة المأساوية هو خلافاته مع زوجته.