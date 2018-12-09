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تعرف على اسم شخصية محمد محمود عبد العزيز في "قيد عائلي"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
تعرف على اسم شخصية محمد محمود عبد العزيز في قيد عائلي
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يارا أحمد
 


انضم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، لمسلسل قيد عائلي، حيث يجسد شخصية تدعي "عبد الله"، وبدأ تصوير أولى مشاهده في العمل.


وينتمي مسلسل "قيد عائلي" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.


ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين على رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالي وأميرة هاني.


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