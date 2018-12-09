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اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مصنع تدوير القمامة بالغردقة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:03 ص
اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مصنع تدوير القمامة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر
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محمد طه
 
يفتتح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ؛ اليوم مصنع تدوير القمامة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإقامته فى المنطقة الصحراوية غرب الغردقة.

ويتميز المصنع بتقنيات حديثة تم استيرادها من ألمانيا ويتم من خلالها التخلص من كل مكونات القمامة بعد تدويرها ولا يتم دفن أى مخلفات منها، وتصل طاقته الاستيعابية إلى تدوير 500 طن يوميًا.
المزيد عن: مصنع محافظ البحر الأحمر تدوير القمامة الغردقة أحمد عبدالله
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