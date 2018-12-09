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هاني عبدالرحيم: الثقة بين المواطنين والإعلام "مش ولابد"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:32 ص
هاني عبدالرحيم: الثقة بين المواطنين والإعلام مش ولابد
هاني عبدالرحيم
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن جسر الثقة بين المواطنين والإعلام أصبح "مش ولابد"، مشددا على تلك المعضلة.

وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن حل مشكلة عدم الثقة يكمن في اعطاء المواطنين الفرصة لتوصيل صوتهم للمسئولين، مضيفا: "مبدأنا نعطي ناس أمل".

وأضاف: "إحنا ممكن نيجي نضلمها، ونقول للمشاهد بص التعليم، طب بص الأسعار، بس احنا بنحاول نعرض كل الآراء".
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