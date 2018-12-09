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المراغي: مناقشة قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي بالبرلمان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:17 ص
المراغي: مناقشة قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي بالبرلمان
جبالي المراغي
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هدى عبدالرازق
 
قال جبالي المراغي، رئيس عام اتحاد نقابات عمال مصر، إن قانون العمل الجديد متوازن بين العامل وصاحب العمل، ويمنع كتابة استمارة 6 قبل البدء في العمل.

وأشار "المراغي"، خلال لقاء مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التأمين بموجب القانون الجديد سيكون شاملا لما يتقاضاه العامل، منوها بأن القانون سيعرض في الجلسة العامة في دور الانعقاد الحالي.

وأضاف أن هناك آمن وأمان حقيقي واستقرار وظيفي الآن، مشيدًا بالإعلامي هاني عبدالرحيم: "الله أكبر على لباقك".
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