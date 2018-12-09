وزير القوى العاملة: الشباب اتغير وأصبح مقبلاً على وظائف القطاع الخاص



وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم لمسوا تغيرًا من جانب الشباب، حيث أصبح هناك إقبال منهم على الوظائف بالقطاع الخاص.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تسعى للقضاء على شبح البطالة، لافتًا إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة على مدار العامين الماضيين ساهمت في تخفيض نسبة البطالة.