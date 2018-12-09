محمود سعد يبيع "سندوتشات" فول وطعمية (فيديو)



وقدم "سعد" في برنامجه فقرة من محل "أم ميار"، التي تبيع الفول والطعمية، وظهر وهو يحشو "السندوتشات" وإلى جواره صاحبة المحل وطفلتها، ثم يقدمها لأخرين.



ويقدم محمود سعد، برنامج "باب الخلق"، على شاشة النهار، وهو برنامج اجتماعى فنى بعيد عن السياسة يهتم بالقضايا الاجتماعية والمبادرات الشبابية.

قام الإعلامي محمود سعد، بتجربة جديدة في برنامجه "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، وهي عمل وبيع "سندوتشات" الفول والطعمية.