بعد أزمة فستانها.. رانيا يوسف تُعلن تعاقدها على فيلم أجنبي (فيديو)



وقالت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم التحقيق معها في النيابة يوم الأربعاء الماضي، موضحة أنها عرضت على النيابة صور للفستان، وشرحت ما تعرضت له، وحاليا في انتظار قرار النائب العام.



وأضافت أنه قانونا ليس من حق المحامين الذين تقدموا بالبلاغات ضدها تنازلهم عنها، لوصول القضية إلى النائب العام، موجهة الشكر لكل من ساندها أو هاجمها في أزمتها، قائلة: "اللي شتموني شالوا ذنوب من عليا".



وعن جلسة التصوير الحديثة التي تم نشرها، أوضحت أنها قد صورتها قبل مهرجان القاهر بشهر، وليس له علاقة بالضجة التي أثيرت حول الفستان، معلنة أنها تتعاقد حاليا على تصوير فيلم أجنبي.



وأعربت عن عدم مضايقتها من ما نشرته المطربة أصالة عن بطانة الفستان، قائلة: "أنا بحب أصالة وعارفة انها متقصدش حاجة".



كشفت الفنانة رانيا يوسف، أخر تفاصيل القضايا المرفوعة عليها بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.