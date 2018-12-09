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عاجل.. الإسماعيلي يغرم الحضري 500 ألف جنيه ويعرضه للبيع في يناير

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:03 ص
عاجل.. الإسماعيلي يغرم الحضري 500 ألف جنيه ويعرضه للبيع في يناير
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ندى شعبان
 

قال نهاد حجاج، المستشار القانون لنادي الإسماعيلي، إن مجلس إدارة الإسماعيلي قرر تغريم الحضري ٥٠٠ الف جنية، وأن نادي الإسماعيلي سيعرض الحضري للبيع في الانتقالات القادمة.


وتابع حجاج في تصريحاته ببرنامج "ملعب أون" والمذاع على فضائية "اون سبورت" تواجد اليوم داخل النادي الإسماعيلي مندوب خاص ارسله عصام الحضري، حارس الفريق ليحصل على مستحقاته من الدراويش نظرا لانتهاء تواجده معهم".

 

وأكمل:"  لا يشرف نادي الاسماعيلي تواجد عصام الحضري داخل صفوف واللعب بقميصه، ويجب أن يكون "مثل" حتى يعلم اللاعبين قيمة التواجد مع الدراويش".


وأنهى حجاج حديثه بأنه سيتم سحب شارة القيادة من عصام الحضري في حال عودته للتدريبات.

المزيد عن: كورة رياضة الحضري الإسماعيلي أخبار الرياضة
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