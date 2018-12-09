صلاح حليمة: منتدى "أفريقيا 2018" يركز على تحفيز الاستثمار



قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بمدينة شرم الشيخ خلال هذه المرحلة أمر هام للغاية، خاصة أنه جاء قبيل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مطلع 2019.



وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن "منتدى أفريقيا 2018" يركز على تحفيز الاستثمار الذي يعد مفتاح عملية التنمية المستدامة، متوقعًا حدوث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية المرحلة المقبلة من خلال الاستثمارات البينية.



وأشار إلى أن 60% من الناتج القومي للدول الأفريقية عبارة عن ديون، والاستثمارات البينية من شأنها أن تخفض هذا العبء.



وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

