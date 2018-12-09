نهلة أبوالعز: 4.4 مليار دولار حجم استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا



قالت الدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، إن تجمع الكوميسا هو اختصار لما يسمى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن هذا التجمع يضم 21 دولة أفريقية ومصر عضو بالكوميسا منذ عام 1998.



وأضافت "أبو العز"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الكوميسا تهدف لدفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وإزالة التعريفات الجمركية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أن حجم استثمارات الشركات المصرية فى دول الكوميسا بلغت 4.4 مليار دولار عام 2017، لافتة إلى أن مصر الأولى من بين دول الكوميسا في حجم الاستثمارات المباشرة القادمة إليها.

