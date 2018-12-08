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الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية شمالي صعدة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:51 م
الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية شمالي صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 

أعلن الجيش الحكومي اليمني، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، تحقيق تقدم في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.


ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي: "شنت القوات هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، في مركز مديرية باقم شمال صعدة، ردا على محاولة مجاميع تابعة لها مهاجمة مواقع عسكرية".


وأكد العميد الحارثي:"الجيش تمكن خلال الهجوم، الذي سانده طيران التحالف بغارات على تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها، من إحراز تقدمات في مركز مديرية باقم، والاقتراب من المباني الحكومية".


وذكر الحارثي: "المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية"، لافتا إلى "أن الفرق الهندسية تعمل حاليا على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا".



المزيد عن: صعدة المباني الحكومية الجيش اليمني الاقتراب
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