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مدرب هدرسفيلد بعد الخسارة من أرسنال: سعيد لمقاتلة لاعبي فريقي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:47 م
مدرب هدرسفيلد بعد الخسارة من أرسنال: سعيد لمقاتلة لاعبي فريقي
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عمر عبدالعزيز
 
تحدث ديفيد فاجنر، المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون الانجليزي، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ارسنال، بهدف أحرزه لوكاس توريرا، ببطولة الدوري الانجليزي.

وقال فاجنر في تصريحات صحفية: "بالطبع من الصعب تقبل هذه النتيجة ولكنني رأيت العديد من الأمور الإيجابية من الفريق من ناحية القتالية التي قدموها اللاعبون".

وأضاف فاجنر: "لقد قمنا بالعديد من الأمور الجيدة في اللقاء وقمنا بالحد من خطورتهم، ولسوء الحظ فإن النتيجة لم تكن لصالحنا".
المزيد عن: ديفيد فاجنر توريرا الدوري الانجليزي ارسنال وهدرسفيلد
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