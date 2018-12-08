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أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر في 2018

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:45 م
أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر في 2018
اسعار الذهب فى مصر
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الفجر الاقتصادي
 
استقرت أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات اليوم السبت، بعد أن سجلت أعلي مستوي لها في 2018 خلال تعاملات اليوم، بدعم من ارتفاع  سعر الذهب في البورصة العالمية.

وفيما يلى سعر الذهب في السوق المصري:

سعر الذهب عيار 18
 533  جنيه

سعر الذهب عيار 21
 622 جنيها

سعر الذهب عيار 24
710.9 جنيهات

سعر الجنيه الذهب
4976 جنيها

سعر الذهب العالمي
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1249.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر في 2018
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