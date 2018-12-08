ترامب يتشاور مع مساعد بنس ليحل محل جون كيلي

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتشاور مع مساعد مايك بنس نائب الرئيس، نيك آيرز، ليحل محل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.







وأضاف المسؤول أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط قائلا إن ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته.