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ترامب يتشاور مع مساعد بنس ليحل محل جون كيلي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:41 م
ترامب يتشاور مع مساعد بنس ليحل محل جون كيلي
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وكالات
 
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتشاور مع مساعد مايك بنس نائب الرئيس، نيك آيرز، ليحل محل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.



وأضاف المسؤول أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط قائلا إن ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته.



وقال المسؤول بالبيت الأبيض لرويترز "الرئيس ونيك (آيرز) ما زالا يبحثان الشروط المحددة له لتولي المنصب".
المزيد عن: يتشاور مايك بنس دونالد ترامب جون كيلي البيت الأبيض
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