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الزمالك يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:35 م
الزمالك يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد
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هاني عصام
 
صرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد المفاوضات التي قادوها من قبل بعض اللاعبين.


وقرر مسئولو الزمالك تأجيل ضم حارس جديد إلى نهاية الموسم مع الاكتفاء بوجود الثلاثي عماد السيد وجنش وعمر صلاح بين صفوف الفريق.


يذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري.


ويستعد الزمالك لملاقاة فريق القطن التشادي منتصف الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية على ستاد بتروسبورت .

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