برلماني: عدد معتقدي الديانة البهائية بمصر ليس قليلاً.. ويجب حل مشاكلهم
السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:30 مكساب أحمد
قال النائب محمد فؤاد، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى "شباب العالم" عن حرية الاعتقاد الديني للمواطن المصري حديث تقدمي للغاية، ويجب أن تكون هناك سياسات لتنفيذ هذا الأمر.
وتابع "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن أصحاب الديانة البهائية يواجهون مشكلة كبيرة في إثبات الزواج في البطاقات القومية، وإشكالية كبيرة في دفن موتاهم، والقليل منهم من يتحدث عن المشاكل في هذا الأمر خوفَا من الانتقاد.
ولفت إلى أن عدد البهائيين في مصر ليس قليلًا، ويجب العمل على حل مشاكلهم المدنية على الأقل باعتبارهم مواطنيين مصريين، لافتًا إلى أن السجل المدني لا يعترف بالديانة البهائية ويضع في خانة الديانة شرطة فقط بدلًا من بهائي.
يذكر أن "البهائية" طائفة دينية تأسست فى ستينيات القرن التاسع عشر على يد بهاء الله (١٨١٧-١٨٩٢) وهو أحد نبلاء الفرس، ومن أهم مكونات العقيدة البهائية الإيمان بثلاثة أنواع من الوحدة، ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، وهى وحدة الخالق، وحدة الديانات فى أصلها ومنبعها وأهدافها، ووحدة الجنس البشرى.
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