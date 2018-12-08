برلماني: عدد معتقدي الديانة البهائية بمصر ليس قليلاً.. ويجب حل مشاكلهم

قال النائب محمد فؤاد، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى "شباب العالم" عن حرية الاعتقاد الديني للمواطن المصري حديث تقدمي للغاية، ويجب أن تكون هناك سياسات لتنفيذ هذا الأمر.





وتابع "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن أصحاب الديانة البهائية يواجهون مشكلة كبيرة في إثبات الزواج في البطاقات القومية، وإشكالية كبيرة في دفن موتاهم، والقليل منهم من يتحدث عن المشاكل في هذا الأمر خوفَا من الانتقاد.





ولفت إلى أن عدد البهائيين في مصر ليس قليلًا، ويجب العمل على حل مشاكلهم المدنية على الأقل باعتبارهم مواطنيين مصريين، لافتًا إلى أن السجل المدني لا يعترف بالديانة البهائية ويضع في خانة الديانة شرطة فقط بدلًا من بهائي.



