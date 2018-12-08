عاجل.. تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويهدي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزًا مفاجئًا على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب ستانفورد بريدج معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعطي تشيلسي بهذا الفوز صدارة البريميرليج لليفربول، الذي تصدر ترتيب الدوري برصيد 42، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن مان سيتي.

افتتح تشيلسي التسجيل عبر كانتي في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أضاف دافيد لويز الهدف الثاني من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي في الدقيقة 78.

رفع البلوز رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة 41 ليفقد الصدارة لصالح الريدز.