بهدفيه في شباك النصر.. جوميز يخطف الأضواء

قدم النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال السعودي، أداءً أكثر من رائع أمام النصر، خلال لقاء الفريقين اليوم في الجولة الثانية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وخلال أول مباراة ديربي أمام النصر، نجح جوميز في تسجيل هدفين، وكان قريبًا في عدة مناسبات من تسجيل الهدف الثالث للزعيم، ولكن عدم التركيز وسوء الحظ جعلا جوميز يتوقف عند هدفين.





*أجانب تركوا بصمة مميزة في تاريخ مواجهات الديربي :





وانضم الفرنسي جوميز إلى قائمة النجوم الأجانب والذين تألقوا وتركوا بصمة مميز طوال تاريخ مواجهات ديربي العاصمة بين ناديي الهلال والنصر.





وترك البرازيلي ريفالينيو لاعب الهلال الأسبق بصمة تهديفية مميزة في تاريخ مواجهات الديربي، حيث سجل أربعة أهداف أمام نادي النصر، بينما يُعد اللاعب الغاني أوهنكينتي لاعب النصر الهداف التاريخي لمواجهات ديربي الرياض برصيد سبعة أهداف.





أما النجم المغربي أحمد بهجت فيعد اللاعب الأجنبي الوحيد الذي تألق بقميصي الهلال والنصر وسجل في شباك الفريقين مع الطرف الآخر.





انضم جوميز إلى صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من نادي جالطة سراي التركي، كما سبق لجوميز اللعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية مثل سوانزي سيتي الويلزي ونادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وسانت إيتيان الفرنسي.





*صدارة الهدافين بعد الثنائية :



