مدرب النصر: لاعبي العالمي أثبتوا شخصيتهم أمام الهلال

أعرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب فريق النصر السعودي عن فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبين في ديربي الرياض بين الهلال والنصر اليوم، مؤكدًا أن هذه المباراة أظهرت شخصية اللاعبين.





واختتمت مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليُحافظ الزعيم على الصدارة، ويُعزز العالمي من تواجده بالمركز الثاني.





وتحدث البرتغالي عن ديربي الرياض بعد نهاية لقاء الهلال والنصر اليوم، قائلًا: "كانت مباراة رائعة.. عرض جميل جدًّا لمستوى الكرة السعودية والعربية.. يجب أن يكون الجميع فخورًا بهذه المباراة".





وأضاف: "كنت أبحث عن النصر بفكرة معينة.. ووجدت شخصية وجودة.. لعبنا ضد منافس.. تفوقوا بتسجيل هدفين، الشوط الأول حققنا فرص عديدة لم تُحقق.. صححنا بين الشوطين.. أعطينا اللاعبين كل شيء".





وتابع: "لم تكن هناك صدف في المباراة عملنا بشكل جيد، واستطعنا تحقيق مستوى جيد في المباراة، لا يُمكن القول بأنني كسبت من دون الفوز.. يجب أن نتمسك بالشكل الذي ظهرنا به في مباراة اليوم وظهرنا بشكل جيد".



