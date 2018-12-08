مجموعة جاكوار-لاند روفر تعلن إنسحابها من معرض جنيف 2019

أعلنت مجموعة جاكوار-لاند روفر عن إنسحابها من معرض جنيف 2019، والذي يعد أحد أهم و أكبر معارض السيارات في العام.





أعلن مسؤولي المجموعة بأنه وفقا لنتائج الربع الثالث من العام الجاري، فقد تم تسجيل إنخفاض في مبيعات سيارتهم بنسبة 13.2% وخصوصا في السوق الصيني مما جعلها غير قادرة على خسارة ملايين الدولارات للمشاركة بهذا المعرض بسبب تلك الخسائر المالية.





جاكوار-لاند روفر لن تكون الشركة الوحيدة التي ستغيب عن هذا المعرض، حيث أعلنت كل من فورد و فولفو عدم مشاركتهم في المعرض أيضا.