مجموعة جاكوار-لاند روفر تعلن إنسحابها من معرض جنيف 2019
السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:00 م
أعلنت مجموعة جاكوار-لاند روفر عن إنسحابها من معرض جنيف 2019، والذي يعد أحد أهم و أكبر معارض السيارات في العام.
أعلن مسؤولي المجموعة بأنه وفقا لنتائج الربع الثالث من العام الجاري، فقد تم تسجيل إنخفاض في مبيعات سيارتهم بنسبة 13.2% وخصوصا في السوق الصيني مما جعلها غير قادرة على خسارة ملايين الدولارات للمشاركة بهذا المعرض بسبب تلك الخسائر المالية.
جاكوار-لاند روفر لن تكون الشركة الوحيدة التي ستغيب عن هذا المعرض، حيث أعلنت كل من فورد و فولفو عدم مشاركتهم في المعرض أيضا.
المزيد عن: معرض جنيف 2019 مجموعة جاكوار-لاند روفر عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات جاكوار-لاند روفر السيارات اخبار السيارات