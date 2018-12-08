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أمازون تتجهز لافتتاح متاجرها الذكية فى مطارات أمريكا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:37 م
أمازون تتجهز لافتتاح متاجرها الذكية فى مطارات أمريكا
أمازون جو
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أفادت تقارير أن شركة "أمازون" قررت إفتتاح متاجرها "أمازون جو" فى العديد من المطارات الأمريكية، بحسب ما نقله موقع انجيدجت عن وكالة رويترز للأنباء.
 
وقال الموقع ذاته، إن التسوق فى المطارات يعتمد فى الغالب على العطور، والخمور، والإلكترونيات ذات الأسعار الباهظة ، يمكن أن يتغير قريبًا.

وطلبت شركة أمازون عقد اجتماعات مع المديرين فى مطارات سان خوسيه ولوس أنجلوس الدولية وتلقت رداً إيجابياً، وفقاً لما كشفته رسائل البريد الإلكترونى الواردة فى طلب التسجيلات العامة.

وقال مصدر لم تذكر اسمه إن أمازون تحاول معرفة كيفية الوصول إلى المطارات وتعيين موظف تطوير الأعمال لهذه المهمة، بينما قال أحد مديرى تكنولوجيا المعلومات بالمطار، "أنا أتطلع إلى المضى قدما فى تكنولوجيا "أمازون جو" فى المطار".

وقال الموقع، أنه ليس من الواضح كيف يمكن لأمازون جو المربحة أن تكون فى المطارات، ومن المتوقع أن يحتاج الموظفون إلى تصاريح أمنية، وتميل مساحة البيع بالتجزئة إلى الحصول على أذون وإجراءات عديدة.
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