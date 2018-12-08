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مدرب ميت خاقان: اشتغلنا تحت ضغط وأشكر اللاعيبين وهناك تدعيمات في يناير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:38 م
مدرب ميت خاقان: اشتغلنا تحت ضغط وأشكر اللاعيبين وهناك تدعيمات في يناير
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سارة سالم
 
 
علق الشافعي عبدالمجيد المدير الفني لميت خاقان علي فوز فريقه علي سبورتنج كاسل اليوم وقال بأنه الجميع اشتغل تحت ضغط واللاعيبين نفذوا مع طلب منهم، وان الله عز وچل كلل تعبهم الفترة الماضية.

ووجه الشكر للاعبين ولمجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات المتاحة، وشكر الجماهير علي وقوفهم خلف الفريق في الأوقات الصعبة.

أوضح الشافعي بأن فريقه يضم 14 لاعب فوق السن، وباقي اللاعيبين ناشئين، مشيرا إلا أنه يحتاج بعض التدعيمات في الميركاتو الشتوي، وأنه سيأتي بلاعيبين تفيد الفريق.

وكشف عن بعض المراكز الذي يريد تدعيمها، حارس مرمى ومدافع وصانع العاب ومهاجم صريح، وأشار بأن طموح الفريق في بداية الموسم كان التربع علي صدارة المجموعة والصعود، ولكن بمرور الفريق بأزمات صعبة هذه الفترة مع تغيير مدير فني، قال الشافعي بأنهم يعملوا على تحقيق نتائج إيجابية تجعل الفريق في منتصف الجدول، ووعد بالمزيد من الجهد وان الفترة المقبلة ستكون افضل.

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