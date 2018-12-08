تعرفي على فوائد الكسل والخمول الصحية لجسمكِ وعقلكِ!

كثيراً ما نتمنى أن يكون غداً إجازة من القيام بأي أعمال روتينية، ونحلم بالإسترخاء في الفراش لفترات طويلة وتصفية الذهن بدون التفكير في ما يعكر صفو اليوم مع ارضاء النفس بما تشتهي من أطعمة ومشروبات، والابتعاد عن العالم الخارجي لبرهة من الوقت. في هذا الصدد، أثبتت مؤخراً احدث الدراسات أن للكسل فوائد صحية لا حصر لها، دعينا نتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي.





1- الكسل والاسترخاء

نحتاج من وقت لآخر إلى الإسترخاء والهدوء بالإنفصال عن العالم الخارجي بغلق جميع الوسائل الإلكترونية العصرية بما فيها الهاتف المحمول حتى نصفّي ذهننا من المسؤوليات الحياتية التي تحاصرنا يومياً بشتى أنواعها.





2- الكسل والحصول على التوازن

الكسل له فائدة في مساعدتك على إيجاد التوازن النفسي، سوف يولّد لديك المقدرة على التأمل والحكمة مع فرصة إكتشاف حلول لأي مشكلة صعبة، سيدفعك على حسن التصرف بعقلانية والحزم في اتخاذ القرارات.





3- الكسل والشعور بالحرية

في مجتمعات مختلفة يعتبر الشخص الكسول غير نشيط ويتقاعس عن أداء دوره في الحياة ويبذل أقل جهد ممكن، لكن بمفهوم الكسل الذي نتحدّث عنه الآن، فهو يشير إلى قضاء بعض الوقت الترفيهي الوجيز للسعي إلى الحصول على حريتكِ من القيود التي تكبّلك مقابل الإستمتاع بملذّات الحياة بقدر الإمكان، مما يجعلك تشعرين بقدر من السعادة التي تحفّزك على المضي قدماً.





4- الكسل وراحة الجسم

يساعد الكسل في التقليل من المجهود البدني والنشاط الذهني، مما يساعد على تجديد خلايا المخ والجسم الحيوية، بحسب الخبراء النفسيين. هذا إلى جانب تنشيط الذاكرة ومقاومة زحف الشيخوخة المبكرة التي تظهر في صورة تجاعيد رفيعة على البشرة، كما يساهم في حمايتك من التوتر الزائد.





5- الكسل والتخطيط للمستقبل

وفقاً لدراسة جديدة، تمّ التأكيد على أن العقل البشري يستغرق وقتاً في التفكير أكثر من 7 مرات في خطط طويلة الأمد عندما يكون صاحبه مرهق ذهنياً وبدنياً ويفتقد للتركيز، ليأتي وقت الكسل الممتع الذي يجعله يخطّط للمشاريع المستقبلية بشكل سليم.





6- الكسل والقيام بأنشطة ترفيهية

حتى تحصلي على الراحة الحقيقية ليوم الكسل الممتع، ما عليك سوى القيام بأنشطة ترفيهية وبسيطة في نفس الوقت تدعين فيها عقلك يحلّق إلى عنان السماء من دون إجهاده في التفكير، فقط التجوّل خلال نشاط لا يتطلّب مجهود كالرسم أو المشي أو حتى تناول كعكة مفضّلة لديكِ، تفتقدين مذاقها طوال الأسبوع.





7- الكسل والعناية بذاتكِ

اغتنمي فرصة يوم الكسل الذي خصّصته لنفسكِ للإنفصال عن العالم الخارجي الذي يحيطك وركّزي فقط على الاهتمام بتحقيق ما ترغبين فيه وعلى الأشياء المؤجّلة التي تحبينها وتهتمين بها مثل الذهاب إلى صالون التجميل، الإهتمام بالعناية بالنباتات في منزلك، فهذه الراحة ستؤثر كلياً بشكل إيجابي على صحتك البدنية والنفسية وتجدّد طاقتك لبداية اليوم التالي بإشراقة أكبر.