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إغلاق حقل الشرارة الليبي نتيجة احتجاج قبلي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:09 م
إغلاق حقل الشرارة الليبي نتيجة احتجاج قبلي
حقل الشرارة الليبي
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وكالات
 
قال مهندسان ومتحدث قبلي اليوم السبت، إنه تم إغلاق حقل الشرارة الليبي بسبب احتجاج قبلي.



وقال مهندس إن الإنتاج في الحقل مستمر على الرغم من هذا الاحتجاج.



وأضاف متحدث باسم مجموعة من رجال القبائل، الذين يطالبون بقدر أكبر من التنمية، أنهم أغلقوا الحقل الواقع في جنوب البلاد.



ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. 
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