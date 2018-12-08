إغلاق حقل الشرارة الليبي نتيجة احتجاج قبلي

قال مهندسان ومتحدث قبلي اليوم السبت، إنه تم إغلاق حقل الشرارة الليبي بسبب احتجاج قبلي.







وقال مهندس إن الإنتاج في الحقل مستمر على الرغم من هذا الاحتجاج.







وأضاف متحدث باسم مجموعة من رجال القبائل، الذين يطالبون بقدر أكبر من التنمية، أنهم أغلقوا الحقل الواقع في جنوب البلاد.