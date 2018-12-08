"السيسي" يحضر جلسة "شباب رواد الأعمال" بمنتدي إفريقيا
السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:11 م
يحضر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا المنعقد بشرم الشيخ.
وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.
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