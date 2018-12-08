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رئيس الوزراء يحضر توقيع عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بتنزانيا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:59 م
رئيس الوزراء يحضر توقيع عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بتنزانيا
الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
يحضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، توقيع عقد مشروع السد ستيجلر جورج الذي تنفذه شركة المقاولون العرب بتنزانيا. 
ومن المقرر أن تنفذ شركة المقالون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدي التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.

ومن المتوقع أن يضع الرئيس السيسى حجر الأساس للسد خلال شهر، حيث سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس، كما أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلومتر وارتفاع 130 مترا.

المزيد عن: مصطفى مدبولي مصر سد ستيجلر جورج رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إنشاء السد
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