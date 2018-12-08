"البنك الأوربي": السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تبناها الرئيس "السيسي" أتت بثمارها

إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش مشاركته في فعاليات منتدى أفريقيا 2018 ، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، وإيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة.





وأعرب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، مؤكداً على الأهمية التي يُوليها البنك لمصر باعتبارها إحدى أهم دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد هوير أن البنك سيستمر في دعم مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تبناها الرئيس "السيسي" أتت بثمارها الإيجابية على الاقتصاد المصري.





وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيداً بتوسع أنشطة البنك في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيّما وأن البنك يستثمر في المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالنسبة لمصر.





وأضاف رئيس الوزراء أن تلك المشروعات تتميز بأن آثارها الإيجابية متعددة، ولا تقتصر على مجال واحد فقط، ومنها على سبيل المثال مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، والذي جرى توقيعه اليوم، وسيكون له آثار إيجابية على مجالات الصحة والبيئة والزراعة بالإضافة إلى الصرف الصحي.



