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منة فضالي توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:28 م
منة فضالي توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

كشفت الفنانة منة فضالي عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة تسببت في ارتفاع درجة حرارتها، وفقدانها لصوتها قبل أن تبدأ اليوم في العودة إلى حالتها الطبيعية.

 

ووجهت منة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، رسالة للذين لم يحاولوا الاتصال بها والاطمئنان عليها، وكتبت: "النهاردة أول يوم صوتي يبتدي يطلع وأقدر أتحرك، كنت بموت بقالي يومين حرارتي مبتنزلش، المهم الحمدلله إن الواحد كل شوية يتأكد إنه صح إن مفيش حاجة اسمها عشرة وعيش وملح، أنا أعمل لغيري لكن غيري عمري ما حلاقيه جنبي إلا لو في مصلحة".

 

وأضافت: "المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شوية ناس متستهلش حتى تبص في وشهم، قليلين قوي اللي اهتمو يسألوا عليا وعلى صحتي لكن الـ١٠٠٠٠٠ اللي عندي واللي ملهومش أي لازمة غير انهم يتفرجوا عليا وفالحين بس يقولولي واو إيه الجمال ده ايه الطعامة والشياكة دي ناس منافقة كذابة حتعيشوا وتموتوا كده، الحمد لله إني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطة بحب الكل وبحب الخير للناس كلها، ومش حتغير بس مع اللي يستاهل وربنا كبير والدنيا عيشة وقتية الدوام لله".

 

وتابعت "منة" قائلة: "صحيح أنا ممثلة وبلبس لبس مش محتشم ساعات لإن ده شغلي، بس كفاية إني مش بأذي حد ولا عمري شمت في حد، اتفرجوا عليا قوي واحقدوا أوي وغيروا أوي أوي بس عيشوا ضميركم مرتاح زيي لو عرفتوا".

 

واختتمت: "طبعًا بعد البوست ده حلاقي تليفونات ورسايل بالهبل احب اطمنكم آخركم عندي إني أتفرج عليكم، كنت فاكرة إن الحب اللي بيكسر طلع في أهم من الحب العشرة والعيش والملح اللي متعرفوش عنه حاجة".

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