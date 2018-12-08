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محمد صلاح يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع أوباميانج

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:25 م
محمد صلاح يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع أوباميانج
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علاء خليف
 

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي "هاتريك" في شباك "بورنموث" في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن على ملعب "فيتالتي"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وأصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 42 هدفًا في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 3 أهداف في شباك بورنموث خلال مباراة الجولة 16 التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "فيتالتي".

وتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال، وسجل كل منهما 10 أهداف بعد 16 جولة من عمر البريميرليج.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم:-

1- أوباميانج (أرسنال) .. 10 أهداف

2- محمد صلاح (ليفربول) .. 10 أهداف

3- هاري كين (توتنهام) .. 9 أهداف

4- رحيم سترلينج (مانشيستر سيتي) .. 8 أهداف

5- سيرجيو أجويرو (مانشيستر سيتي) .. 8 أهداف

6- كاليوم ويلسون (بورنموث) .. 8 أهداف

7- جلين موراي (برايتون) .. 8 أهداف

8- ريتشاردليسون (إيفرتون) .. 7 أهداف

9- أنتوني مارسيال (مانشيستر يونايتد) .. 7 أهداف

10- هازارد (تشيلسي) .. 7 أهداف
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