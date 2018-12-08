"نصر" تشهد توقيع مذكرتين تفاهم بين "فلك" ومصر الخير و"البنك الأوروبى " لدعم رواد الاعمال

بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تم توقيع اتفاقيتين بين البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة مصر الخير ومسرعة الاعمال "فلك"، لدعم ريادة الاعمال فى مصر، على هامش منتدى افريقيا 2018.





وشهد التوقيع السفير إيفان سركوس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وقام بالتوقيع كل من السير سوما شاكرابارت، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ويوسف السماع، المدير التنفيذى لشركة فلك، التابعة لمبادرة فكرتك شركتك، التى اسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.





ونصت مذكرتين التفاهم الموقعة على دعم مسرعة الأعمال "فلك" ودعم الحاضنة التكنولوجية جسر التابعة لقطاع البحث العلمي والإبتكار بمؤسسة مصر الخير، حيث سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم الدعم التقني والاستشارات الفنية وتوفير الخبرات والكوادر على المستويين الإقليمي والدولي للحاضنة التكنولوجية "جسر"، وذلك في نطاق دعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة.

ويأتي هذا التعاون فى ضوء الخدمات التي يقدمها برنامج مشروعات الأعمال التابعة للبنك، حيث يقوم البرنامج بدعم الشركات الناشئه المحتضنة بالحاضنة التكنولوجية لمؤسسة مصر الخير.





وسيتم تقديم خدمات البرنامج بناءا على أولوية الخدمات وطبيعة الشركات الناشئه الموجودة طبقا لمجتمع ريادة الأعمال فى مصر وفي حين تشمل الخدمات أيضا عملية التشبيك والشراكة بين استشاريين إقليميين ودوليين و شركات ناشئة أخرى بالإضافة إلى شركات رأس المال المخاطر.





وسيتم تقديم جميع الخدمات التي تهدف لدعم برنامج مشروعات الأعمال مثل تصميم البرنامج و تجميع الاحتياجات وكافة الخدمات الخاصة بمشروعات الأعمال مثل بناء القدرات وتطوير المحتوى التدريبي وتوفير استشاريين وموجهين للشركات الناشئة والتشبيك مع الشركاء خارج مصر بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى لدعم الشركات الناشئه لتمكينهم من الحصول على استثمارات والخروج إلى العالمية.





ويأتي هدف هذا البروتوكول متماشياً مع الهدف الرئيسي لمنتدي أفريقيا 2018 الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ والذي يتمثل فى تعزيز التكامل الاقتصادى داخل القارة الأفريقية من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والتجارة البينية والجهود المبذولة لإنشاء أكبر تكتل تجارى فى العالم يضم 1.2 مليار نسمة، بالإضافة إلى تركيز المنتدى هذا العام على دور رواد الأعمال من الشباب فى النهوض بالقارة الأفريقية.



