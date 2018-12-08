الهلال يتعادل إيجابيا مع النصر في "ديربي الرياض"

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة لقاء الهلال والنصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري السعودي.





تقدم الهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة 73 أحرز جوليانو دي باولا الهدف الأول للنصر، قبل أن عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لفريق في اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم 29 في المركز الأول، بينما يصل رصيد النصر إلى النقطة رقم 26 في المركز الثاني.