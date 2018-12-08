ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الهلال يتعادل إيجابيا مع النصر في "ديربي الرياض"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:10 م
الهلال يتعادل إيجابيا مع النصر في ديربي الرياض
طباعة
الفجر الرياضي
 
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة لقاء الهلال والنصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري السعودي.

تقدم الهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة 73 أحرز جوليانو دي باولا الهدف الأول للنصر، قبل أن عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لفريق في اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم 29 في المركز الأول، بينما يصل رصيد النصر إلى النقطة رقم 26 في المركز الثاني.
المزيد عن: الهلال والنصر الهلال النصر الدوري السعودي اليوم الدوري السعودي اخبار الدوري السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
1
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
0
x
16:30
0
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
0
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 5:00:03 PM