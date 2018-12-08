الزمالك يستعيد "الونش" أمام القطن في تشاد
السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:02 مأحمد الهواري
يعود محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباريات الفريق الأبيض بداية من لقاء إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي المقرر له أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.
ويغيب محمود الونش عن لقاء الذهاب المقرر له يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.
ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية للعودة للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويغيب محمود الونش عن لقاء الذهاب المقرر له يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.
ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية للعودة للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
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