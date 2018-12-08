ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يستعيد "الونش" أمام القطن في تشاد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:02 م
الزمالك يستعيد الونش أمام القطن في تشاد
محمود الونش
طباعة
أحمد الهواري
 
يعود محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباريات الفريق الأبيض بداية من لقاء إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي المقرر له أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

ويغيب محمود الونش عن لقاء الذهاب المقرر له يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية للعودة للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
المزيد عن: محمود الونش تشاد القطن الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
0
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
14:30
0
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 3:10:02 PM