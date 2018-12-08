بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عاجل بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا بمحافظات مصر، فقد أعلنت الهيئة بأن يكون الطقس لطيف على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا.





وأضافة الهيئة بأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا بشمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





وكشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم السبت، تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبداية من غد الأحد تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون على السواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.





وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، موجها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لبرودة الأجواء.



