هيئة الأرصاد تحذر السائقين من طقس الغد

ناشد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سائقى السيارات ضرورة توخى الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، موجها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لبرودة الأجواء .





وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية له، أنه من المتوقع مع نهاية يوم الإثنين المقبل انتهاء فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.





ودرجات الحرارة المتوقعة غدا:-