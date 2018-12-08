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"السترات الصفراء" يطالبون ماكرون بالظهور والرد على مطالبهم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:56 م
السترات الصفراء يطالبون ماكرون بالظهور والرد على مطالبهم
ماكرون
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طالب متظاهرو السترات الصفر، الرئيس الفرنسي إيماونويل ماكرون بالظهور والرد على مطالبهم ، فيما تعالت هتافات من المحتجين تطالبه بالاستقالة.

                        

 وأعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب.

 

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

المزيد عن: هتافات من المحتجين ماكرون فرنسا باريس السترات الصفراء الرئيس الفرنسي
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