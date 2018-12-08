ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:45 م
نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين
طباعة
 
نصح محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الملابس الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتوقع مدير إدارة التحاليل، استمرار الموجة الباردة بأقل من المعدل الطبيعى بدرجتين، حيث يميل الطقس للبرودة على شمال الجمهورية، ومعتل على جنوب الصعيد.

كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، أن فرصة سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية ما بين خفيفة ومتوسطة الفترة القادمة، كما توقع أن الرياح هادئة البحر الأحمر وسيتم فتح موائى المطلة عليه وعودة حركة الملاحة لطبيعتها.
المزيد عن: نصائح هامة طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحراره النصائح المواطنين الطقس الارصاد الجويه الارصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
0
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
14:30
0
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 3:10:09 PM