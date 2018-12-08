نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين
السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:45 م
نصح محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الملابس الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وتوقع مدير إدارة التحاليل، استمرار الموجة الباردة بأقل من المعدل الطبيعى بدرجتين، حيث يميل الطقس للبرودة على شمال الجمهورية، ومعتل على جنوب الصعيد.
كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، أن فرصة سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية ما بين خفيفة ومتوسطة الفترة القادمة، كما توقع أن الرياح هادئة البحر الأحمر وسيتم فتح موائى المطلة عليه وعودة حركة الملاحة لطبيعتها.
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