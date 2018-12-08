نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين

نصح محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الملابس الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.





وتوقع مدير إدارة التحاليل، استمرار الموجة الباردة بأقل من المعدل الطبيعى بدرجتين، حيث يميل الطقس للبرودة على شمال الجمهورية، ومعتل على جنوب الصعيد.



