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القبض على عاطل هارب من المؤبد بشبرا الخيمة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:45 م
القبض على عاطل هارب من المؤبد بشبرا الخيمة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
نجحت مباحث مباحث قسم أول شبرا الخيمة، في القبض على عاطل من منطقة الوراق بالجيزه هارب من حكم مؤبد “25 عاما ” فى قضية مخدرات مختبئ فى احدى الشقق دائرة قسم اول شبرا تم التحفظ على المتهم وجارى إتخاذالإجراءات القانونيه حياله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية يفيد تمكن المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمه بضبط المدعو ” ر ح و” 35 سنه عاطل من منطقة الوراق بالجيزة هارب من حكم جنائى فى قضية مخدرات بالسجن المؤبد 25 عاما ويقيم فى شقه دائرة القسم وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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