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لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:14 م
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
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أصبح حفل الزفاف لا يشترط فستان زفاف أبيض كما كان رائج قديما فاليوم ظهرت العديد من الألوان التي يمكن للعروس اعتمادها، مثل درجات الباستيل التي تضيف للعروس لمسة رومانسية.

ويعد اللون الأزرق الفاتح من أبرز ألوان الباسيتل الرائجة في أثواب الأعراس، حيث برز في العديد من موديلات فساتين زفاف 2019.

قدمت عدة ماركات فساتين زفاف منفوشة Ball Gown باللون الأزرق، مثل فستان كريستيان سيريانو Christian Siriano، وفستان Morilee.

كذلك ظهرت صيحة فستان الـCrop Top بالتنورة المنفوشة، مثل فستان زفاف Hayley Paige.

وللعروس التي تبحث عن فستان زفاف محتشم باللون الأزرق الناعم، يمكن أن تستوحي تصميماً من فستان انيس دي سانتو Ines di Santo المنفوش مع السترة القصيرة المفتوحة من الأمام.

أيضاً قدمت دار ريم عكرا Reem Acra تصاميم عصرية في أحدث مجموعات فساتين زفاف لموسم خريف 2019.

كذلك برزت بعض الموديلات البسيطة مثل فساتين تول من كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وفيرا وانغ Vera Wang.

وبصيحة تطريزات الورود الرائجة، قدمت ماركة jenny yoo فستان حمّالات ناعم مزين بتطريزات الورود الزرقاء مع أوراق الأشجار باللون الأخضر.
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
لإطلالة رومانسية ناعمة.. فساتين زفاف باستيل (صور)
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