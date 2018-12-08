تحرير 711 مخالفة مرورية وسحب 28 رخصة في القليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 711مخالفة مرورية.





وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 711مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و135مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل7050جنيه وسحب15دراجة نارية وحجز 4 دراجات.





كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب28رخصة وتحصيل 2650 جنيه غرامة.



