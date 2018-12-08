وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة الدولي



وتشمل أعمال التفتيش متابعة اجراءات تأمين الحقائب والمسافرين فى صالات السفر والوصول والتأكد من تواجد رجال الامن فى الاماكن المخصصة لهم وخاصة مناطق تحميل الحقائب والتأكد من ارتداء الزى المخصص "الفيست" وكتابة المسمى الوظيفى عليه، حسبما اكد مصدر مسئول بالمطار.



كما تضم أعمال التفتيش الاجراءات الامنية داخل مقرات المحطات والتفتيش والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل وخارج الطائرة، وعدم وجود اى مخلفات او مواد غير ذات اهمية داخل المركبات على المهبط.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطار إلى يوم 16 من ديسمبر الجارى، وذلك لتحديد مدى جاهزية المطار لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة.