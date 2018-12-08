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وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة الدولي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:17 م
وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة الدولي
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
يستقبل مطار الغردقة الدولى، غدًا الأحد، وفد أمني روسي مكون من خبراء روس وأعضاء من الأمن الوطني الروسي لتفقد الإجراءات الامنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطار إلى يوم 16 من ديسمبر الجارى، وذلك لتحديد مدى جاهزية المطار لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة.

وتشمل أعمال التفتيش متابعة اجراءات تأمين الحقائب والمسافرين فى صالات السفر والوصول والتأكد من تواجد رجال الامن فى الاماكن المخصصة لهم وخاصة مناطق تحميل الحقائب والتأكد من ارتداء الزى المخصص "الفيست" وكتابة المسمى الوظيفى عليه، حسبما اكد مصدر مسئول بالمطار.

كما تضم أعمال التفتيش الاجراءات الامنية داخل مقرات المحطات والتفتيش والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل وخارج الطائرة، وعدم وجود اى مخلفات او مواد غير ذات اهمية داخل المركبات على المهبط.
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