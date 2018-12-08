ضبط صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج غير نطاق السوق المصرفي وبحوزته عملات أجنبية بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام "عبدالعاطى.ع"، 40 سنة، صاحب محل لتجارة الغلال - كائن بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بتعاملات في مجال استبدال العملات الأجنبية وبحوزته 1900 دولار أمريكي، 2035 يورو، 5040 ريالا سعوديا، 1215 درهما إماراتيا،7، 990 جنيها مصريا.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، والمبالغ المالية المضبوطة، بحوزته بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.