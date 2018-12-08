ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:06 م
ضبط صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج غير نطاق السوق المصرفي وبحوزته عملات أجنبية بالغربية.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام "عبدالعاطى.ع"، 40 سنة، صاحب محل لتجارة الغلال - كائن بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بتعاملات في مجال استبدال العملات الأجنبية وبحوزته 1900 دولار أمريكي، 2035 يورو، 5040 ريالا سعوديا، 1215 درهما إماراتيا،7، 990 جنيها مصريا.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، والمبالغ المالية المضبوطة، بحوزته بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

المزيد عن: صاحب محل سقوط حوادث الفجر النقد الغربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 1:30:04 PM