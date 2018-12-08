الشرطة الفرنسية تنشر لأول مرة مدرعات في منطقة قوس النصر

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن الشرطة الفرنسية نشرت لأول مرة مدرعات في منطقة قوس النصر.

واندلعت صدامات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين وسط العاصمة باريس.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.