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بلجيكا تستعد لاحتجاجات جديدة لأصحاب "السترات الصفراء"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:49 م
بلجيكا تستعد لاحتجاجات جديدة لأصحاب السترات الصفراء
محتجون فرنسيون
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وكالات
 

عززت العاصمة البلجيكية من التواجد الشرطي اليوم السبت، في انتظار مظاهرات جديدة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في فرنسا.

 

وبدأت المظاهرات في فرنسا التي يطلق عليها احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" الشهر الماضي، فيما شهدت بلجيكا مظاهرات عنيفة أحياناً.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ايلس فان دي كير، لوكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية إن الشرطة في بروكسل تأمل في احتواء المظاهرات سلمياً بينما تسمح للأشخاص بمواصلة أنشطتهم المعتادة.

 

وأضافت المتحدثة أنهم يراقبون أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن معلومات بشأن الاحتجاجات، نظراً لأن أصحاب السترات الصفراء "يرفضون الدخول في اتصال مع الشرطة أو مسؤولي المدينة " لتنظيم أنشطتهم.

 

وفي شرق بلجيكا، سد أصحاب السترات الصفراء طريق "ايه 40 " السريع المؤدي إلى فرنسا عبر الحدود في وقت مبكر من اليوم السبت، ما أجبر السائقين على السير عبر بلدة أدينكرك.

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