"الشات" قبل النوم.. عادة سيئة تجنبها فورا

وجد باحثون أن استخدام الهاتف الجوال قبل النوم من العادات السيئة التي يجب على المواطنين الامتناع عنها فورا، وفقا لدراسة جديدة تؤكد ذلك جامعة فيلانوفا.





وقال باحثون إن "جيل الألفية يزدادون كضحايا للرسائل النصية أثناء النوم".





وأوضحت الدراسة أن عددا متزايدا من الطلاب فى سن الكليات يراسلون بعضهم البعض قبل نومهم أو خلال الاستيقاظ بين النوم، وقام الباحثون باستطلاع لـ372 طالباً جامعياً فى جامعتين متوسطتين لرصد عادة استخدام الهاتف المحمول قبل النوم وتأثيره على نومهم.





وذكر الباحثون في دراستهم أن الإنسان قد يرد تلقائيا خلال نومه على الرسائل النصية بعد سماعه نغمة التنبيه، ولكنه في الواقع لا يكون متحكما ومدركا بشكل كاف ما يكتبه.





وسُئل الطلاب عن عدد الساعات التي ينامون فيها في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى المكان الذي يحتفظون بهاتفهم أثناء نومهم، فقال 25.6 فى المائة منهم إنهم بالفعل أرسلوا رسائل المحادثات خلال نومهم من قبل، مشيرين إلى ضعف نوعية النوم بسبب وجود هواتفهم المحمولة والتي تؤثر على نومهم سلبا.



