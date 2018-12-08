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طبيب الأهلي يعلن موعد عودة صلاح محسن

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
طبيب الأهلي يعلن موعد عودة صلاح محسن
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علي نبوي
 
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن صلاح محسن، لاعب الفريق يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدوري العام.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية في «الجيم» ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافي من الإصابة.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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