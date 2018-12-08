"صوتك مسموع".. آلية جديدة لأول مرة بجامعة أسيوط
السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط،، بدء العمل بتطبيق آلية جديدة لاول مرة لتسهيل تلقى اقتراحات و شكاوى أبناء الجامعة من مختلف الكليات وتيسير سبل التواصل معهم وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وذلك عن طريق الإعلان عن رقم هاتف محمول مخصص لتلقى اقتراحات وشكاوى الطلاب عليه.
وصرح "غريب" بأن الهدف من تطبيق تلك الآلية خلق بيئة مناسبة ملائمة للطلاب تساعده على التميز في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية من خلال تعزيز الشعور بدعم أدارة الجامعة له والتأكيد على ذلك من خلال تسهيل قدرته على التواصل معهم عبر كافة قنوات التواصل المتاحة.
وعن القواعد المنظمة لهذا الشأن أوضح نائب رئيس جامعة أسيوط وجوب ذكر اسم الطالب وكليته والفرقة الدراسية والقسم إن وجد في الشكوى أو المقترح المقدم ، وأن يكون رقم تليفون الطالب المستخدم مسجلا باسمه، مؤكدا على ضرورة تعاون الطالب من جانبه في الالتزام بذكر المقترح أو الشكوى باختصار، وعدم التجريح أو الإساءة لأحد وأن يتم عرض المقترح أو الشكوى بما يتفق والقيم والتقاليد الجامعية مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل بمكتب النائب مكلف بتفريغ رسائل الطلاب وعرضها على لجنة لدراسة مقترحاتهم والشكاوى ثم عرضها على المسئولين في حالة تبين جديتها ووضع المقترح موضع التنفيذ ثم الاتصال بالطالب وإحاطته علما بما اتخذ من إجراءات بشأن مقترحه أو شكواه.