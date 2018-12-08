"صوتك مسموع".. آلية جديدة لأول مرة بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط،، بدء العمل بتطبيق آلية جديدة لاول مرة لتسهيل تلقى اقتراحات و شكاوى أبناء الجامعة من مختلف الكليات وتيسير سبل التواصل معهم وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وذلك عن طريق الإعلان عن رقم هاتف محمول مخصص لتلقى اقتراحات وشكاوى الطلاب عليه.





وصرح "غريب" بأن الهدف من تطبيق تلك الآلية خلق بيئة مناسبة ملائمة للطلاب تساعده على التميز في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية من خلال تعزيز الشعور بدعم أدارة الجامعة له والتأكيد على ذلك من خلال تسهيل قدرته على التواصل معهم عبر كافة قنوات التواصل المتاحة.



