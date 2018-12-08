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بدء سماع أقوال الشهود في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
بدء سماع أقوال الشهود في محاكمة 213 متهما بـأنصار بيت المقدس
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

بدأت الآن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة استكمال سماع اقوال الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية وليد رشاد.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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