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عاجل .. أرتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
عاجل .. أرتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم
أرشيفية
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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ضخمًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 8-12-2018، وكان ذلك بسبب ارتفاع جديد لسعر أوقية الذهب عالميًا والتى ارتفعت قرابة 8 دولارات، لتصعد من 1242 دولارا إلى 1250 دولارا عالميا قبل أن تنخفض دولارين لتستقر عند 1248 دولارا.

وأدي ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى زيادة سعر الذهب فى مصر بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة المصرى 622 جنيها للجرام، ليصعد الذهب فى مصر لأعلى نقطة له منذ أكثر من شهر.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-12-2018 فى مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيهًا

سعر أوقية الذهب : 1248 دولارا

ويذكر أن أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات .

كما تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.
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