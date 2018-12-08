عاجل .. أرتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ضخمًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 8-12-2018، وكان ذلك بسبب ارتفاع جديد لسعر أوقية الذهب عالميًا والتى ارتفعت قرابة 8 دولارات، لتصعد من 1242 دولارا إلى 1250 دولارا عالميا قبل أن تنخفض دولارين لتستقر عند 1248 دولارا.





وأدي ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى زيادة سعر الذهب فى مصر بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى سوق الصاغة المصرى 622 جنيها للجرام، ليصعد الذهب فى مصر لأعلى نقطة له منذ أكثر من شهر.





أسعار الذهب اليوم السبت 8-12-2018 فى مصر:





سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام





سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيهًا





سعر أوقية الذهب : 1248 دولارا





ويذكر أن أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات .



